EU-lande opgiver at sætte mål om klimaneutralitet i 2050

I stedet for at fastsætte et fælles mål om klimaneutralitet, henviser EU-lande til FN-klimaaftalen.

EU's stats- og regeringschefer kan ikke blive enige om at binde alle EU-lande til et mål om klimaneutralitet i 2050, selv om et overvældende flertal af landene ville netop dette.

I konklusioner fra mødet har man erstattet årstallet, der har splittet stats- og regeringscheferne, med en henvisning til FN-klimaaftalen i Paris. Det bekræfter en diplomat.

Dog har de noteret, at et stort flertal af EU-landene skal være klimaneutrale i 2050.

Konklusionerne fra topmødet er endnu ikke offentliggjort, da mødet ikke er slut.

For miljø- og klimaorganisationer har det været helt afgørende, at EU-landenes stats- og regeringschefer gav hinanden håndslag på 2050.

Dermed ville Europa kunne lægge pres på resten af verden på et FN-klimamøde i New York 23. september.

Det så længe ud til, at 2050 faktisk kunne blive et fælles mål. Årstallet fremgik af udkast til konklusionerne sidst på eftermiddagen torsdag.

Man ville så bestræbe sig på at være klar med en langsigtet strategi for klimaet i begyndelsen af 2020.

Klimaneutral eller CO2-neutral betyder, at balancen mellem udledning af drivhusgasser går i nul med optagelsen af drivhusgasser.

Polen har ført an i modstanden mod at fastsætte 2050 som et mål. Enkelte andre lande har støttet Polen. Men de seneste uger har flere lande - herunder Tyskland - tilsluttet sig lejren af tilhængere af 2050.

/ritzau/