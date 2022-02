EU-lande overvejer luftbro til Ukraine

EU-Kommissionen skal nu undersøge muligheden for at lave fælles konvojer eller en luftbro med nødhjælp.

Da Sovjetunionen under Den Kolde Krig blokerede Vestberlin, var en luftbro afgørende for at forsyne millionbyen.

Nu kan der måske igen opstå en luftbro. Denne gang til Ukraine, der skal vristes ud af Ruslands jerngreb efter at være blevet invaderet fra tre sider.

På et møde søndag har ministre fra EU-landene diskuteret muligheden for at etablere fælles konvojer eller en luftbro, der kan sikre, at nødhjælp kommer ind i Ukraine.

De forslag skal EU-Kommissionen nu arbejde videre med. Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) efter møde i Bruxelles søndag.

- De ukrainere, der har akut brug for hjælp, skal ikke mangle noget. Noget af udfordringen er at få hjælpen frem både uden for Ukraine, men særligt inde i Ukraine, siger Mattias Tesfaye.

Forslagene kommer på et tidspunkt, hvor op mod 400.000 ukrainere er flygtet fra landet. Samtidig har kampene internt i Ukraine vanskelig gjort adgangen til mad og andre varer.

/ritzau/