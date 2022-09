EU-lande overvejer modsvar til Putins delvise mobilisering

Putins beslutning om at mobilisere op mod 300.000 soldater fra reserven er en klar eskalering af konflikten i Ukraine.

Sådan lyder det fra Tysklands vicekansler, Robert Habeck. Ligesom andre europæiske lande overvejer Tyskland nu, hvordan man skal forholde sig til den russiske udmelding.

- Det er endnu et forkert skridt fra Rusland. Vi vil selvfølgelig diskutere det, med henblik på hvordan vi vil svare, siger Robert Habeck ifølge Reuters.

EU har sammen med USA og Storbritannien gennemført seks sanktionspakker mod Rusland. De enkelte lande har også leveret våben til Ukraine.

Den støtte vil fortsætte, men spørgsmålet er, om den vil blive optrappet i lyset af den russiske udmelding. Den russiske eskalering kommer på et tidspunkt, hvor mange EU-lande er hårdt presset af stigende energipriser, og det kan gøre det vanskeligt eksempelvis at optrappe sanktionerne.

Der er dog ingen tvivl om, at Europa skal fortsætte støtten til Ukraine, siger Tjekkiets premierminister, Petr Fiala. Tjekkiet har i øjeblikket formandskabet for EU.

- Den delvise mobilisering udmeldt af Vladimir Putin er et forsøg på yderligere at eskalere den krig, som Rusland har indledt mod Ukraine. Og det er yderligere bevis på, at Rusland er den eneste aggressor.

- Der er behov for at hjælpe Ukraine, og det er i vores egen interesse at fortsætte med det, siger Petr Fiala ifølge Reuters.

Han uddyber ikke, hvordan hjælpen skal fortsætte, men ud over sanktioner har Vesten blandt andet bidraget med militært udstyr og økonomisk hjælp til Ukraine.

Storbritanniens udenrigsminister, Gillian Keegan, ser også Putins udmelding som en "bekymrende" eskalering. Hun mener, at Putins trusler om at at svare igen på det, som den russiske præsident kalder Vestens "atomafpresning", skal tages alvorligt.

- Det er åbenlyst noget, vi skal tage meget alvorligt. For vi har ikke kontrol med situationen, og jeg er ikke sikker på, at han har kontrol med situationen. Det er en åbenlys eskalering, siger Gillian Keegan til Sky News.

/ritzau/