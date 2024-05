EU-lande overvejer at sende militærtrænere til Ukraine

EU-landenes forsvarsministre har tirsdag overvejet et forslag om at sende militære trænere til Ukraine. Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Udmeldingen kommer efter et møde for EU-landenes forsvarsministre tirsdag i Bruxelles.

Målet med forslaget er at uddanne ukrainske soldater i Ukraine, så de undgår transport til og fra EU-lande. Samtidig vil de fremover kunne blive uddannet i terræn, der minder om frontlinjen, hvis forslaget bliver til virkelighed.

Der er dog endnu ikke enighed om at gøre det, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Der er ikke konsensus om det nu, men tingene ændrer sig, siger Borrell på et pressemøde efter ministermødet.

Udmeldingen er endnu et tegn på, at Nato-landene søger veje til at optrappe hjælpen til Ukraine. Også selvom det kan betyde en eskalering i konflikten med Rusland.

Selvom forslaget ikke omfatter vestlige kampsoldater til Ukraine, så vil det medføre en risiko, hvis EU-lande eller andre Nato-lande sender militærtrænere til Ukraine, erkender Borrell.

- Nogle medlemslande mener, at fordelen ved at træne ukrainske soldater i Ukraine vil være, at vi undgår transporten frem og tilbage til EU-landene. Og at de ukrainske soldater vil blive bedre adapteret til krigsterrænet.

- Andre mener, at når man sender militærtrænere, så er det en form for militære agenter, der vil operere på ukrainsk territorium med den risiko det bringer, siger Josep Borrell.

Hidtil har det været utænkeligt, at vestlige soldater skulle til Ukraine. Selvom de ikke befinder sig i frontlinje eller på anden måde er direkte involveret i kampene, ville de være i fare for at blive ramt i russiske missilangreb.

Situationen i Ukraine er dog så alvorlig, at Nato-landene er ved at åbne for skuffer med planer, der hidtil har været utænkelige at tage frem.

Ud over at sende trænere til Ukraine overvejer flere lande også at ophæve restriktionerne på våben til Ukraine. Det vil betyde, at Ukraine kan anvende vestlige våben til angreb inde i Rusland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har advaret om, at det vil være en optrapning af konflikten. Det har dog ikke haft den ønskede effekt:

- Flere EU-lande er klar til at løfte restriktionerne på våben til Ukraine, siger Josep Borrell.

Han vil ikke sige, hvilke lande der er tale om, og understreger, at det er en national beslutning, som ikke vil blive presset igennem på EU-niveau.

- Jeg kan ikke sige, hvor mange lande der er tale om. Nogle lande siger specifikt, at de vil løfte restriktionerne. Andre siger, at de vil tænke over det. Så jeg kan ikke sige et præcist antal.

- Og under alle omstændigheder vil antallet ændre sig. Begivenhederne udvikler sig, og folk ændrer mening, siger Josep Borrell.

