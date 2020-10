EU-lande sikrer sig 200 millioner doser af mulig coronavaccine

Heunicke glæder sig over, at EU har formået at indgå aftaler om vaccinedoser med tre forskellige producenter.

EU-Kommissionen har på vegne af alle EU-lande indgået endnu en aftale om forhåndsindkøb af en mulig coronavaccine. Det er den tredje aftale af sin slags.

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Denne gang er der tale om en mulig vaccine mod covid-19 fra producenten Johnson Johnson.

Aftalen sikrer EU-landene vaccinedoser til 200 millioner mennesker, men med mulighed for at købe yderligere 200 millioner doser.

Aftalen gælder dog kun, hvis vaccinen viser sig at være sikker og effektiv.

EU-landene har tidligere sikret sig aftaler med producenterne Sanofi-GSK og AstraZeneca.

Den danske sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), glæder sig på Twitter over den nye aftale.

- Det er positivt, at der er opnået enighed mellem endnu en virksomhed og EU, da vacciner kan blive et vigtigt våben i kampen mod covid-19, skriver han.

Aftalen med Sanofi-GSK, der blev indgået i september, har sikret EU-landene 300 millioner doser mulig vaccine.

Og i august blev der indgået en aftale med AstraZeneca om op mod 400 millioner doser.

Derudover har EU-Kommissionen forhandlinger i gang med flere andre vaccineproducenter.

/ritzau/