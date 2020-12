EU-lande skærper klimamål markant

Polen forhandlede hårdt, og derfor tog det hele natten at enes om en aftale for EU's 2030-klimamål.

Efter en lang nats forhandlinger er EU's stats- og regeringschefer fredag morgen blevet enige om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 procent i 2030.

Det hidtidige 2030-mål var 40 procent.

Det holdt hårdt at nå til enighed. Polen må tage æren for, at stats- og regeringscheferne skulle sidde hele natten og diskutere de formuleringer, der knyttes til selve procentsatsen.

Disse formuleringer var utroligt vigtige for Polen, fordi de handler om penge. Mange penge. Polen forhandlede hårdt for at sikre sig, at omstillingen, der skal gøre det muligt at nå målet, så vidt muligt dækkes af EU-midler.

Blandt andet kæmpede Polen for en større andel af auktionsprovenuet i den kommende reform af kvotehandelssystemet.

Også Tjekkiet og Malta havde særlige krav, det tog tid at behandle. Men de sidste timer af natten var det Polen, som blokerede en aftale.

/ritzau/