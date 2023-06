EU-lande skal træne 30.000 ukrainske soldater i år

EU's medlemslande skal i år træne 30.000 soldater fra Ukraines hær.

Det oplyser det ukrainske forsvarsministerium tirsdag.

- I 2023 planlægger EU at træne 30.000 soldater fra Ukraines væbnede styrker, herunder soldater fra de territoriale forsvarsstyrker, oplyser forsvarsministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udtalelsen følger i kølvandet på et løfte fra EU i februar. Her lovede embedsmænd at fordoble antallet af ukrainske soldater, som skal trænes af EU, fra 15.000 til 30.000.

Artiklen fortsætter under annoncen

I februar lød det, at træningen skal finde sted i en række EU-lande. Hovedkvarteret for programmet er i Polen, der er naboland til det krigshærgede Ukraine.

I slutningen af marts oplyste fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at den danske træning af ukrainske soldater i minerydning og brug af artilleri på dansk jord bliver en del af en EU-mission.

- Der er stort behov for at træne ukrainske soldater og støtte Ukraines forsvarskamp mod de fortsatte russiske angreb. Danmark har både før og efter invasionen trænet det ukrainske forsvar. Derfor kan vi også i forhold til EU-missionen bidrage med stor erfaring, udtalte han i en pressemeddelelse.

Det danske bidrag er en del af EU's militære træningsmission til støtte for Ukraine kaldet EUMAM.

Et flertal af de danske vælgere stemte sidste år for at fjerne Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Det har gjort det muligt for Danmark at deltage i EU's militære missioner og operationer. Det gælder også EU's militære træningsmission til støtte for Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Missionen blev igangsat den 30. november 2022 med den indledende ambition om at uddanne 15.000 ukrainske soldater.

Det mål er nu fordoblet til at træne 30.000 ukrainske soldater inden udgangen af 2023.

Tidligere i juni bekræftede Troels Lund Poulsen, at Danmark også skal træne ukrainske kampflypiloter på Skrydstrup-basen i Sønderjylland.

Danmark og Holland står i spidsen for det vestlige samarbejde om at træne de ukrainske piloter.

Træningen går muligvis i gang til august.

/ritzau/