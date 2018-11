EU-lande strammer grebet om Ungarn i sag om retsstaten

EU-Parlamentet iværksatte i september en artikel 7-procedure mod Ungarn. Nu skal EU-landene drøfte vejen frem.

Til irritation og ærgrelse for Ungarn var medlemmer af Europa-Parlamentet mandag morgen inviteret til at orientere EU-landene om, hvordan fundamentale EU-værdier ifølge parlamentet bliver knægtet i Ungarn.

Orienteringen var "utroligt interessant", mener Sveriges EU-minister, Ann Linde. For Sverige er det uacceptabelt, at et EU-land stækker frivillige organisationer, som EU-Parlamentet i en rapport har vist.

Det samme har en række andre EU-lande givet udtryk for.

- Vi mener, at frivillige organisationer er helt afgørende for, at demokratiet kan fungere, siger Ann Linde.

Det er første gang, at EU-Parlamentet har initieret en procedure på baggrund af traktatens artikel 7. Den skal beskytte EU's værdier, og den rummer mulighed for at fratage et medlemsland stemmeretten.

EU-Kommissionen tog sidste år initiativ til en lignende procedure mod Polen. Det skete på grund af en reform, som via tvangspensionering af dommere skulle sikre en større udskiftning af dommere i højesteret.

Mandag skal EU-landene drøfte, hvordan processen mod Ungarn skal forløbe, nu da Europa-Parlamentet har initieret en artikel 7-procedure.

- Jeg forventer, at det bliver på samme måde som med Polen. Det vil sige med spørgsmål til den ungarske regering, siger Linde.

Europa er presset både internt og eksternt, mener den danske udenrigsminister.

- Det er for os alle sammen en af grundene til, at vi skal holde sammen, siger Anders Samuelsen (LA) før mødet i Bruxelles.

Artikel 7 kan med muligheden for at fratage stemmeret lyde som en effektiv afskrækkelse. Det er også heraf artiklens populære navn "atombombeparagraffen" stammer.

Men EU-landene har med sagen mod Polen måtte erkende, at den reelt kan være ligegyldig. At udløse en sanktion kræver enighed blandt EU-landene, og det er der ingen udsigt til.

- Hele artikel 7 har vist sig at være svær. Det er et dårligt instrument. Man kan mere effektivt anvende procedurer om traktatbrud. Så får man også EU-Domstolens afgørelse, siger Ann Linde.

EU-Parlamentet har begrundet artikel 7-proceduren mod Ungarn med 12 konkrete punkter. De handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, ytringsfrihed, akademisk frihed og korruption.

Ungarn har afvist alle beskyldninger i EU-Parlamentets rapport som et kludetæppe af gamle sager. Ungarn mener, at punkterne er enten usande, uden relation til artikel 7 eller allerede er taget hånd om af EU-Domstolen.

