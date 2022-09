EU-lande uenige om loft over russisk gas

Danmark ønsker et loft over prisen for russisk gas. Men der skal være enighed i EU, siger Dan Jørgensen.

Fra dansk side er der ingen tvivl: Rusland skal rammes så hårdt som muligt, mens krigen i Ukraine fortsætter.

Derfor ønsker den danske regering, at EU-landene gennemfører et loft over prisen på russisk energi. Men det skal ske i enighed, understreger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i forbindelse med et møde i Bruxelles fredag.

- Fra dansk side har vi sagt, at kan vi opnå enighed om det, så synes vi, det er en god idé. Men det er også klart, at det er meget, meget vigtigt, at vi står sammen, siger Dan Jørgensen.

Den enighed er der dog ikke på nuværende tidspunkt. Ifølge to diplomater med indsigt i fredagens forhandlinger, som Reuters har talt med, er der ikke bred opbakning til forslaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes måske, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har truet med helt at lukke for gassen til EU, hvor forslaget gennemføres. Det vil ramme gasafhængige lande, som Tyskland og Italien, mens risikoen er mindre for lande som Danmark, der er ikke er ligeså afhængig af gas.

Den danske regering ønsker ikke at udløse et internt EU-opgør om spørgsmålet:

- Vi må ikke på nogen måder komme i en situation, hvor der opstår splittelse. For en af grunden til, at det har virket at lægge pres på Rusland er, at der har været solidaritet. Og det skal der også være på det her spørgsmål, siger Dan Jørgensen.

EU-landenes energiministre var dog enige om, at det skal handles for at få energipriserne ned, siger Tjekkiets industri- og handelsminister, Jozef Síekela. Det er Tjekkiet, der i øjeblikket har formandskabet for EU.

- Det var ikke en let diskussion. Og det bliver med sikkerhed ikke den sidste. Men vi lykkedes med at finde en retning for de beslutninger, som skal tages, siger Jozef Síekela.

Han fastslår, at energipriserne skaber social uro og skader europæiske virksomheders konkurrencedygtighed. Derfor ønsker EU-landenes energiministre konkrete forslag på fire områder fra EU-Kommissionen. Og de skal komme inden for få dage, siger Jozef Síekela.

- Jeg håber, at vi kan bevæge os hurtigt og afslutte forhandlingerne inden udgangen af september, siger Jozef Síekela.

De fire områder er for det første et indgreb, der skal tage en del af profitten fra fossile energiselskaber og i stedet bruge pengene på hjælpe borgere og virksomheder igennem perioden med høje energipriser.

For det andet ønsker EU-landene et forslag til prisloft på gas, men det er uklart hvilke typer af gas, der vil blive omfattet.

For det tredje ønsker landene forslag til, hvordan EU-landene kan reducere brugen af elektricitet i perioder med spidsbelastning. Derudover skal EU-Kommissionen komme med et forslag til, hvordan man kan sikre energiselskaber likviditet.

- Der er ikke én enkelt beslutning, som kan sikre lavere priser. Vi skal arbejde på flere fronter. Både på indkøb fra andre lande, reduktion i efterspørgsel og investeringer i vedvarende energi, er essentielle, siger EU-kommissær for energi Kadri Simson.

/ritzau/