EU-lande understreger behov for luftforsvar til Ukraine fluks

Ukraine har et stærkt og akut behov for hjælp til at styrke sit luftforsvar.

Det anerkender EU-landenes stats- og regeringschefer, som er samlet til topmøde onsdag aften, hvor de har vedtaget en fælles tekst om Ukraine.

- Vi skal omgående sende luftforsvar og sætte fart i leverancer af al militær støtte, herunder ammunition, skriver EU-præsident Charles Michel på X.

Stats- og regeringscheferne havde kontakt med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, over en video-forbindelse under topmødet.

I en tale bad præsidenten om hjælp til at styrke Ukraines luftforsvar.

Det skete med henvisning til Ruslands missilangreb onsdag på byen Tjernihiv, hvor flere end 17 personer ifølge Zelenskyj blev dræbt og 60 såret.

- Mange huse og et hospital blev ramt - og et hotel fuldstændigt ødelagt. Folk blev fanget under murbrokkerne.

- Det sker hver dag. Det afspejler vores nuværende kernebehov for luftforsvar, sagde Zelenskyj i talen til EU-landenes ledere.

Han konstaterede, at Ukraine "uheldigvis" ikke har samme niveau af luftforsvar, som Israel har i Mellemøsten.

Zelenskyj har tidligere udtrykt forundring over, at Israel med hjælp fra USA formåede at skyde næsten alle de 300 droner og missiler ned, som Iran i weekenden sendte mod Israel. Den samme type våben, som rammer Ukraine.

Zelenskyj talte også i klar tekst til EU-landene, da han bad om mere fart i processen mod at gøre Ukraine til medlem af EU.

Præsidenten bad specifikt om, at der sættes gang i de regeringskonferencer, som er en fast del af optagelsesprocessen i EU.

På et EU-topmøde i december 2023 blev EU-landene enige om at give grønt lys til optagelsesprocessen for Ukraine.

Det skete på den meget bemærkelsesværdige måde, at Ungarns premierminister, Viktor Orban, som ikke støttede beslutningen, forlod lokalet, imens de traf beslutningen.

I den vedtagne tekst om Ukraine fordømmer EU-landene desuden Ruslands fortsatte luft- og missilangreb på civile i Ukraine og på landets infrastruktur, herunder Ukraines energisektor.

EU-landene udtrykker "fuld og urokkelig" støtte til Ukraine, den ukrainske befolkning og Ukraines "uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet".

