EU-lande vil bruge hårdt diplomati til at øge hjemsendelser

Adgang til bistand, handel og visa skal bruges som instrumenter til at presse lande til at tage imod afviste.

Langt flere afviste asylansøgere skal sendes tilbage til deres hjemlande. Og det skal ske ved at tage mere hårdføre diplomatiske metoder i brug over for afsenderlandene.

Det er EU's stats- og regeringschefer blevet enige om på torsdagens EU-topmøde i Bruxelles.

- Alle relevante EU-instrumenter inklusiv udvikling, handel og visa skal tages i brug for at sikre den fulde implementering af de eksisterende hjemsendelsesaftaler. Og for at sikre nye aftaler om hjemsendelse, hedder det i en konklusion fra EU-topmødet.

/ritzau/