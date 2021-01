EU-lande vil gensidigt anerkende hurtigtest for corona

Mens EU's stats- og regeringschefer holder topmøde om coronavirus, har medlemslande vedtaget en anbefaling.

EU-landene har enstemmigt vedtaget et forslag, der skal styrke samarbejdet om brugen af hurtigtest. Altså antigentest til påvisning af smitte med coronavirus.

Samarbejdet betyder blandt andet, at landene i EU gensidigt vil anerkende resultater fra disse.

Anbefalingen skal bidrage til at "begrænse spredningen" af coronavirus og sikre, at "det indre marked fungerer" så godt som muligt, hedder det.

En anbefaling er - som betegnelsen antyder - ikke bindende for medlemslandene. Men de opfordres til at følge den.

Den er vedtaget ved skriftlig procedure, mens statsminister Mette Frederiksen (S) og EU's øvrige stats- og regeringschefer holder videomøde om netop coronavirus.

Anbefalingen har dog ikke umiddelbart noget med torsdagens topmøde at gøre. Stats- og regeringscheferne drøfter dog muligvis det samme emne.

Den lægger op til, at EU-landene skal aftale en liste over anerkendte hurtigtest og en anbefaling om anvendelsen af dem. Det kan være i forbindelse med kontakt med en smittet eller udbrud.

På torsdagens topmøde diskuterer EU-landene også, hvordan man skal forholde sig til, at borgerne i Europa nu bliver delt mellem dem, som er blevet vaccineret, og dem, som ikke er.

Flere udtrykker ifølge en EU-embedsmand, at man ikke endnu skal udstede vaccinepas. Altså et dokument, der giver adgang til at rejse frit på. I stedet skal man ifølge disse lande udstede et certifikat, der bekræfter vaccine.

Der er også flere lande, som på mødet støtter øget solidaritet med lande uden for Europa om vaccine. EU er den største sponsor af det internationale initiativ Covax, der skal sikre vacciner til den fattige verden.

Foreløbig har EU-landene dog haft fokus på vacciner til borgere i Europa. Og der er utilfreds over, at man ikke modtager nok vacciner.

/ritzau/