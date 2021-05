EU-lande vil have flere sanktioner mod Hviderusland

Statsminister Mette Frederiksen forventer en meget kraftig og enstemmig EU-afstandtagen til styret i Minsk.

EU's medlemslande håber at kunne træffe beslutning om yderligere sanktioner mod Hviderusland på et topmøde mandag. Formelt vil de dog først kunne træde i kraft senere.

Det er planen, efter at hviderussiske myndigheder søndag tvang et passagerfly fra Ryanair til at lande i Minsk, hvor en systemkritiker blev anholdt.

- Vi er i gang med at forberede forskellige muligheder, forskellige mulige skridt. Jeg håber, at vi kan træffe en beslutning om det i aften, siger EU-præsident Charles Michel før mødet i Bruxelles.

Hviderusland har kapret dagsordenen på topmødet mandag, siger statsministeren Mette Frederiksen (S), som ellers har en række andre sager med i arbejdsmappen. Heriblandt klima, Mellemøsten, Rusland og brexit.

- Jeg forventer, at Hviderusland og den helt uacceptable adfærd, som vi har set der over det seneste døgns tid, er det, som i virkeligheden kommer til at optage tiden og diskussionerne i dag. Det var ikke planlagt, siger hun.

Hun forventer en både "meget kraftig og enstemmig afstandtagen".

En departementschef i Hvideruslands transportministerium har mandag sagt, at passagerflyet blev beordret ned på baggrund af en bombetrussel fra den palæstinensiske bevægelse Hamas.

Det har Hamas ikke bekræftet. Derimod er det sikkert, at oppositionsaktivisten Roman Protasevitj blev anholdt i Minsk. EU-landene kræver ham løsladt omgående.

- Jeg mener, at der er behov for både en kraftig reaktion og tilhørende sanktioner, og så skal det udredes, hvad der præcist er foregået, siger Mette Frederiksen.

EU har i forvejen udarbejdet og vedtaget en ret lang liste over hviderussere, som er pålagt sanktioner. Denne kan forlænges yderligere.

Diplomater og embedsmænd i EU arbejder mandag aften på en kort tekst med en fordømmelse af episoden i Minsk. Denne ventes vedtaget i løbet af topmødet, som fortsætter tirsdag.

/ritzau/