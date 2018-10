EU-lande vil se argumenter for Junckers 10.000 grænsevagter

Til ministermøde vil Danmark og flere andre EU-lande se belæg for EU-Kommissionens forslag om grænsevagter.

10.000 betjente skal vogte EU's grænser i 2020, hvis det står til EU-Kommissionen og formand Jean-Claude Juncker.

Men flere medlemslande er lunkne over for forslaget. De vil se argumentation for, hvorfor det lige er landet på 10.000 mand.

Tallet skal ikke bare være "slynget ud", sagde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et Europaudvalgsmøde forud for ministermødet fredag i Luxembourg, hvor migration er på dagsordenen.

- Overordnet er jeg positiv over for forslaget. Men jeg vil understrege, at vi skal kigge nærmere på etableringen af et stående korps på 10.000 mand.

- Størrelsen skal baseres på grundig analyse af de reelle behov. Det skal sikres, at det reelt vil sikre en bedre beskyttelse af grænserne, sagde Inger Støjberg på udvalgsmødet sidste fredag.

Her påpegede Støjberg, at andre lande står med samme bekymring. Det bekræftede en EU-embedsmand til pressen tirsdag.

Debatten på mødet vil gå på, hvor mange mand der skal være i EU's grænse- og kystagentur, Frontex. Vagternes beføjelser skal også diskuteres.

- Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved, at vi skal styrke Frontex. Overhovedet ikke. Det kan godt være, der skal flere mand til, sagde Støjberg på udvalgsmødet.

- Men bare lige sådan at svinge 10.000 mænd ud og sige, at det er det, der er behov. Det vil jeg gerne se analyser på, inden vi sender, hvad der vil svare til 170 danske folk afsted.

Fredagens møder i Luxembourg står på diskussioner om EU's asyl- og migrationspolitik.

EU-Kommissionen har blandt andet lagt op til en markant stigning i budgettet til områderne, hvilket størstedelen af medlemslandene forholder sig positivt til.

Procedurer for hjemsendelse af illegale immigranter og solidaritet i fordelingen af flygtninge, der kommer til Europa, er også på mødets omfattende dagsorden.

Diskussionerne kan blandt andet være med til at udpege retningen for topmødet med EU's stats- og regeringschefer i næste uge, hvor migration også er på bordet.

Det er ikke forventet, at den dansk-østrigske vision for asylsystemet, som Inger Støjberg præsenterede sidste uge, kommer på bordet i Luxembourg.

/ritzau/