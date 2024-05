EU-lande vil sende flere lærlinge på udlandsophold

På landets universiteter er det almindeligt, at studerende tager et semester eller mere i udlandet. Den mulighed skal flere elever på erhvervsuddannelserne også benytte sig af.

Det mener undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

- Jeg er glad for, at vi bliver enige om, at flere lærlinge skal til udlandet som del af deres uddannelse. Min drøm er, at det bliver lige så normalt som blandt universitetsstuderende, siger Mattias Tesfaye.

EU-Kommissionen havde oprindeligt foreslået, at målsætningen skulle være 15 procent. Det støttede Danmark, men der var ikke opbakning blandt de øvrige EU-lande. Derfor endte målsætningen på, at 12 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne skal på udveksling.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er flere og flere virksomheder, der har produktion på tværs af landegrænserne. Så det er en god måde at styrke virksomhederne og det faglige udsyn hos faglærte på, siger Tesfaye.

I dag er målsætningen på otte procent af eleverne. Men det er for lidt, mener undervisningsministeren.

- Der burde sidde en elev i hver klasse på de tekniske skoler, som kan fortælle, at han har været i Tyskland eller Spanien på udveksling, siger Tesfaye.

Han ønsker, at målsætningen bliver indført bredt på de faglige uddannelser.

- Det kan være en social- og sundhedsassistent, der kommer på et sygehus i et andet land. Eller en maskinarbejder, der ønsker at prøve at være en del af de tyske bilfabrikker og se noget af det mest avancerede robotteknologi, siger Mattias Tesfaye.

I slutningen af maj tager han til Tyskland for at indgå en aftale med EU's største land om at styrke samarbejdet og fremme udvekslingen af danske og tyske lærlinge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bedre mulighed for udveksling vil også være et af initiativerne i det næste udspil om erhvervsuddannelserne, som regeringen ventes at præsentere inden længe, fastslår Tesfaye.

Regeringen har tidligere afsat 900 millioner kroner til at styrke kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Derudover vil Tesfaye gå efter at supplere med EU-midler.

- Elever vil få deres løn med sig, ligesom de universitetsstuderende får deres SU med sig. Og så er der nogle EU-kasser, som man kan få adgang til.

- Blandt andet Erasmus-midler, som vi fra dansk side arbejder for at få flere af til erhvervsuddannelserne, siger Mattias Tesfaye.

/ritzau/