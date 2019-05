EU-lande vil stå sammen i tykt og tyndt og synge unisont

I erklæring giver EU-lande håndslag på, at de vil bruge de midler, der er nødvendige for at nå fælles mål.

Interesserne trækker i flere og vidt forskellige retninger i dagens EU, når de for borgerne store emner som migration og klima er på bordet.

Torsdag på et EU-topmøde i den rumænske by Sibiu er skænderierne glemt for en eftermiddag. Stats- og regeringscheferne fra de 27 EU-lande - uden Storbritannien - sender et budskab om sammenhold.

- Vi vil holde sammen i tykt og tyndt. Vi vil udvise solidaritet over for hinanden, i tider hvor der er behov for det, og vi vil altid stå sammen. Vi kan, og vi vil tale med én stemme, skriver de 27 EU-lande i en erklæring i Sibiu.

Erklæringen rummer ti løfter, hvis overordnede indhold går på, at man vil stå sammen i hele unionen.

Det knaser ellers mange steder i samarbejdet.

To lande, Ungarn og Polen, lever ikke op til EU's værdier og retsstatsprincipper, mener et stort flertal af EU-lande og EU-Kommissionen.

Det har ført til sager, hvor sanktionsmuligheden er, at man kan fratage de to lande stemmeretten i EU. Det er dog i realiteten umuligt, da det kræver enstemmighed.

Et andet slagsmål går på klima, hvor man har svært ved at blive enige om tiltag, så løfterne i klimaaftalen fra Paris 2015 kan indfries.

Udfordringer som de to nævnte forbigås i Sibiuerklæringen.

- Vi vil stedse søge fælles løsninger ved at lytte til hinanden i en ånd af forståelse og respekt, hedder det.

Et af de andre løfter går på midler. EU-landene giver hinanden håndslag på, at de vil bruge de nødvendige midler for at nå deres politiske mål.

- Vi vil give os selv de midler i hænde, der kan matche vores ambitioner. Vi vil give EU de midler, der er nødvendige for, at unionen kan nå sine mål og bære sine politikker frem, skriver de i erklæringen.

