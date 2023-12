EU-landene er splittet om våbenhvile i Gaza

De fleste EU-lande ønsker en våbenhvile i Gaza, men det ser ikke ud til, at man kan blive enige om at opfordre til det på EU-topmødet i Bruxelles fredag. Det siger Irlands premierminister, Leo Varadkar, på vej ind til mødet.

Her er Mellemøsten på dagsordenen. Der sker, efter at EU-landenes stats- og regeringschefer torsdag blev enige om optagelsesforhandlinger til Ukraine, men udskød beslutningen om penge til Ukraine til næste år.

- Flertallet af EU-lande ønsker en våbenhvile. Det kan man se efter afstemningen i FN. Men beslutninger om udenrigspolitikken træffes i enighed og derfor enstemmighed.

- Der er et eller to lande, der ikke støtter det, fordi de mener, at det vil forhindre Israel i at forfølge terrorister. Det er jeg uenig i. Jeg mener, at man kan forfølge terrorister uden at gøre det, som Israel gør i Gaza, siger Leo Varadkar.

Men han forventer, at EU vil bevæge sig væk fra det, som han ser som en mere pro-Israel linje fra oktober - kort efter Hamas' angreb på Israel.

Belgiens premierminister, Alexander De Croo, er blandt de EU-ledere, der håber, at man kan få stoppet konflikten helt af hensyn til de civile i Gaza.

- Sammenlignet med det sidste møde er situationen i Mellemøsten blevet forværret dramatisk. Fjendtlighederne skal stoppe, siger Alexander De Croo.

Han har flere gange opfordret til en våbenhvile. Det er fortsat målet, mener den belgiske leder.

- Hvis vi vil spille en alvorlig rolle, så skal vi have en fælles linje som europæere. Det bliver vi nødt til, for vi står med konsekvenserne, hvis situationen forværres. Drabene af uskyldige civile i Gaza skal stoppe, siger Alexander De Croo.

/ritzau/