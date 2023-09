EU-landene vil udveksle flere digitale oplysninger i terrorsager

EU-landene vil gøre det lettere at opdage forbindelser i terrorsager på tværs af grænserne i EU. Det er et af målene med en ny EU-lov. Den blev EU-landene mandag enige om.

Lovgivningen skal styrke udvekslingen af digitale informationer mellem nationale myndigheder og Eurojust.

Eurojust er et agentur under EU. Det koordinerer samarbejdet mellem nationale myndigheder i sager om terror og alvorlig organiseret kriminalitet.

Med aftalen tages der nu et markant skridt i forhold til samarbejdet mellem landene, siger Spaniens fungerende justitsminister, Pilar Llop.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det vil muliggøre betydelige fremskridt i retsforfølgelsen af terrorhandlinger, siger Pilar Llop i en skriftlig kommentar.

Spanien har i øjeblikket formandskabet for EU. Derfor er det de spanske ministre, der i dette halvår leder møderne for EU-landenes ministre.

Ifølge aftalen skal EU-landene give Eurojust oplysninger om alle strafferetlige efterforskninger af terrorhandlinger, så snart sagerne henvises til de retslige myndigheder.

Hidtil er det ikke sket på en måde, så der var let adgang til informationen. Det har heller ikke været muligt at krydstjekke information i sager.

Det åbner lovgivningen nu for. Det skal gøre det muligt for Eurojust at styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder i terrorsager.

Artiklen fortsætter under annoncen

På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke medlem af Eurojust. Men Danmark har indgået en aftale med Eurojust, som gør det muligt at koordinere efterforskning og retsforfølgelse i sager på tværs af landegrænser.

Derfor har Danmark også en repræsentant ved Eurojust. Dermed kan Danmark også koordinere strafferetlige efterforskninger med andre EU-lande.

Ifølge Eurojust var Danmark i 2022 involveret i 96 nye sager i Eurojust samt en række koordinerende møder og undersøgelseshold.

/ritzau/