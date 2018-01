EU leder udskældt kamp mod bloddiamanter

EU er i 2018 formand for Kimberley-processen, der skal stoppe bloddiamanter. Men processen er fuld af huller og holder ikke, hvad den lover, lyder kritikken.

I gaderne omkring Hoveniersstraat midt i Antwerpen glimter diamanter som stjerner på en klar vinterhimmel.

Der handles diamanter for milliarder her i Belgiens næststørste by. Men til gengæld varer de evigt, som man siger i branchen.

Vejene omkring verdens største center for handel med diamanter er spærret med bomme. Overvågningskameraer stritter i alle retninger. Og i gaderne ved siden af ligger smykkebutikkerne side om side.