EU-ledere beder om helt at slippe for USA's metaltold

USA's argumenter for at indføre told på stål og aluminium holder ikke, skriver EU-top i fælles erklæring.

EU-ledere beder fra deres topmøde i Bruxelles om at blive permanent undtaget fra nye amerikanske toldsatser. Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

I deres fælles erklæring fra topmødet bakker EU-lederne op om det eksisterende system for regulering af handel i verden. De gør det samtidig klart, at de ikke godtager USA's argumenter for den nye told.

- Det Europæiske Råd beklager USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium.

- Disse skridt kan ikke retfærdiggøres med hensyn til national sikkerhed. Og en beskyttelse af hele sektoren i USA er et upassende indgreb i forhold til de reelle problemer med overkapacitet, skriver EU-lederne.

De lægger samtidig op til en fortsat tæt dialog med USA om handelsspørgsmål.

Præsident Donald Trump meddelte for tre uger siden, at han havde i sinde at indføre en ny 25 procents told på stål og 10 procent på aluminium.

Senere stod det klart, at USA's naboer Mexico og Canada ville slippe for tolden. Trump lod også forstå, at andre af USA's venner måske kunne forhandle sig til at blive undtaget.

Få timer før tolden trådte i kraft tidligt fredag morgen, meddelte Trump, at EU og i alt seks lande er midlertidigt undtaget. Nu skal der så forhandles om, hvorvidt der kan komme en permanent undtagelse.

Inden meddelelsen om, at tolden er sat på pause i forhold til EU, havde EU-Kommissionen gjort klar til at svare igen med told på udvalgte amerikanske varer.

I deres fælles erklæring forbeholder EU-lederne sig stadig ret til at tage modskridt over for USA. De understreger, at det vil ske i overensstemmelse med de gældende regler inden for verdenshandelsorganisationen WTO.

Trump har længe været kendt som modstander af diverse frihandelsaftaler.

Han har begrundet sit seneste skridt med en opfattelse af, at amerikansk industri bliver uretfærdigt behandlet på verdensmarkedet.

Præsidenten retfærdiggør de nye toldsatser med hensynet til USA's nationale sikkerhed.

/ritzau/