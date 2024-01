EU-ledere kalder på grundlag for digital euro på 25-års jubilæum

Euroen skal bringes ind i den moderne tidsalder, og grundlaget til en potentiel digital valuta, der kan supplere brugen af kontanter, skal lægges.

Det skriver fem fremtrædende EU-ledere i et indlæg på Den Europæiske Centralbanks hjemmeside i anledning af euroens 25-års jubilæum mandag.

- Det europæiske folk ved, at verden er i forandring. Og de forstår, at deres styrke er sammenhold, skriver de.

De fem ledere tæller formand for eurogruppen Paschal Donohoe, chef for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde, formand for EU-Parlamentet Roberta Metsola, EU-præsident Charles Michel og formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen.

Indlægget er blevet bragt i medier i alle 20 eurolande. Lederne påpeger desuden, at en udvidelse af EU kan kræve ændringer i, hvordan EU er organiseret i dag.

- Samtidig med at flere lande i øjeblikket er i gang med at blive medlem af EU, skal vi bevare vores evne til at handle beslutsomt. Forstørrelse og uddybning udelukker ikke hinanden, skriver de.

1. januar 1999 blev euroen indført som et lovligt betalingsmiddel i 11 af de daværende 15 lande i EU. I første omgang elektronisk og derefter som kontanter fra 2002.

I dag bruger 20 ud af 27 medlemslande euroen som valuta. De 20 lande tæller en samlet befolkning på omkring 350 millioner.

Til slut citerer de fem europæiske ledere den franske forfatter Anatole France for ordene: "For at opnå store ting, må vi ikke bare handle, men også drømme; ikke bare planlægge, men også tro".

- De første 25 år med euroen har vist, præcis hvor succesfuld en drøm kan være. Men som verden forandrer sig omkring os, beviser vores handlinger, at et samlet Europa giver svarene, som europæerne og verden behøver, skriver de.

I juni præsenterede EU-Kommissionen et forslag om en digital euro, som i store træk skal kunne bruges på samme måde som kontanter.

Sammenlignet med eksempelvis kreditkortbetalinger er tanken, at en digital euro lige som kontanter kan bruges uden at have en bankkonto, og at det ikke registreres, hvad man bruger pengene på.

Blandt de EU-lande, der endnu ikke har taget euroen til sig som valuta, er Danmark, Kroatien og Ungarn.

I Danmark blev der afholdt en folkeafstemning i 2000, hvor vælgerne skulle tage stilling til, om euroen skulle indføres som valuta. 53,2 procent stemte nej, mens 46,8 procent stemte ja.

I stedet fører man fastkurspolitik i Danmark, så en euro altid koster omkring 7,5 kroner.

