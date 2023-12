EU-ledere lægger pres på Orbán for at få et ja til Ukraine

Ukraine bør få et ja til optagelsesforhandlinger med EU. Sådan lyder det fra EU-toppen og en række EU-lande.

Forud for EU-topmødet i Bruxelles torsdag og fredag, har statsminister Mette Frederiksen (S) også talt med Ungarns premierminister, Viktor Orbán.

Det sker, i lyset af at de 27 EU-lande på topmødet håber at kunne træffe beslutning om, at Ukraine får optagelsesforhandlinger med EU.

I samtalen med Orbán blev spørgsmålet om Ukraines fremtid også taget op, fastslår Mette Frederiksen i et opslag på sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg havde en god samtale med Ungarns premierminister, Viktor Orbán, i går. Understregede behovet for at stå samlet i disse udfordrende tider. Ukraine hører til i den europæiske familie, lyder det fra Mette Frederiksen i opslaget.

Viktor Orbán har dog i flere uger truet med at nedlægge veto mod optagelsesforhandlinger med Ukraine.

Orbán har også varslet, at han vil blokere EU-Kommissionens ønske om at give 50 milliarder euro over fire år til Ukraine.

Derfor er der nu et omfattende diplomatisk arbejde i gang for at finde en løsning, så EU-topmødet ikke ender med det, Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, betegner som et "katastrofalt" resultat.

Ifølge Kuleba vil det være demoraliserende for den ukrainske befolkning, hvis de efter hårde kampe mod Rusland får sat håbet om en fremtid i EU på pause.

Der er dog tegn på, at en løsning måske er undervejs.Onsdag ventes EU-Kommissionen ifølge Politico og Financial Times at frigive ti milliarder euro til Ungarn. De har været indefrosne, fordi Ungarn ikke har levet op til EU's krav om en velfungerende retsstat og antikorruption.Hvis pengene bliver frigivet, så kan være tegn på, at parterne er ved at finde en løsning, hvor Orbán opgiver sine veto-trusler mod at få EU-midler til gengæld.Forventningen i Bruxelles er dog, at der kan vente et langt EU-topmøde, før en afklaring er på plads. Og det kan ende med at koste mere end de ti milliarder euro.

Viktor Orbáns nærmeste politiske rådgiver, Balázs Orbán, har over for Bloomberg sagt, at Ungarn er villig til at droppe veto mod penge til Ukraine, hvis man til gengæld får alle de indefrosne midler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil i alt sige 30 milliarder euro. Det svarer til omkring 223 milliarder kroner.

Balázs Orbán, der er ikke er i familie med Viktor Orbán, fastholder dog, at optagelsesforhandlinger med Ukraine fortsat er en "rød linje" for Ungarn. Dermed er parterne fortsat på kollisionskurs.

EU-Kommissionen konkluderende i november, at Ukraine er bør få adgang til optagelsesforhandlinger med EU. Det samme gælder Moldova. Derudover anbefaler man en betinget adgang for Bosnien-Hercegovina.

Forud for EU-topmødet fastholder EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at de 27 EU-lande bør sige ja til Ukraine.

- Ukraine har gjort store fremskridt i forhold til at gennemføre de nødvendige reformer. Vi skal matche deres beslutsomhed, skriver Ursula von der Leyen på X.

/ritzau/