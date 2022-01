EU-ledere mindes afdød parlamentsformand: En stor europæer

Afdøde David Sassoli var en fantastisk formand for EU-Parlamentet og en kær ven, skriver von der Leyen.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er meget ked af det over tabet af EU-Parlamentets formand, italienske David Sassoli, der døde natten til tirsdag.

Det skriver hun på Twitter.

- David Sassoli var en hengiven journalist, en fantastisk formand for Europa-Parlamentet og, først og fremmest, en kær ven.

- Mine tanker er med hans familie, skriver Ursula von der Leyen.

Hun afslutter beskeden med at skrive "hvil i fred" på italiensk. Hun kalder desuden Sassoli en "stor europæer og stolt italiener".

EU-Parlamentets formand, David Sassoli, døde natten til tirsdag efter længere tids sygdom. Han blev 65 år.

Han har over det seneste år været sygemeldt flere gange. 26. december blev han indlagt på et hospital i Aviano i den italienske provins Pordenone med en alvorlig komplikation knyttet til problemer med immunforsvaret.

Italieneren var også indlagt på et hospital i september i flere uger med en lungebetændelse. I oktober blev han på ny sygemeldt, men i november genoptog han sin politiske opgaver, skriver BBC.

Også EU-præsident Charles Michel mindes tirsdag kollegaen David Sassoli.

Han er trist over tabet af en "lidenskabelig europæer".

- Vi savner allerede hans menneskelige varme, hans generøsitet, hans venlighed og hans smil, skriver Charles Michel på Twitter.

Han sender ligesom von der Leyen tanker til Sassolis familie og pårørende.

Det samme gør Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

- David var en dedikeret, venlig og betænksom mand. En god kollega i Europa-Parlamentet, skriver Kofod på Twitter.

Sassolis efterfølger på posten skal efter planen udpeges ved en plenarsamling i Strasbourg i næste uge.

David Sassoli overtog formandsposten fra landsmanden Antonio Tajani i juli 2019. Hans formandsperiode på to og et halvt år stod til at udløbe i år.

Italieneren, der var socialdemokrat og tidligere tv-vært, havde allerede inden sin død indikeret, at han ikke ville genopstille til posten.

Han var medlem af EU-Parlamentet i mere end ti år, efter at han skiftede journalistik ud med politik.

Hans tidligere rolle som tv-vært betød, at han var et relativt kendt ansigt i Italien.

David Sassoli var gift og havde to børn.

/ritzau/