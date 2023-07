EU-ledere rækker ud efter forsømt Latinamerika

I mange år har Latinamerika og Caribien ikke rigtigt været på EU-radaren. Men efter otte års pause er der mandag og tirsdag topmøde mellem EU og Fællesskabet af Latinamerikanske og Caribiske Stater (Celac).

På dagsordenen er blandt andet EU's ønske om at samle opbakning til en fordømmelse af Ruslands fremfærd i Ukraine. Og håbet om at vriste en del af Sydamerikas råstofproduktion ud af hænderne på Kina.

Forud for mødet håber den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), at grønne løsninger fra Europa kan være med til at åbne forhold til Latinamerika og de caribiske lande.

Hun erkender, at der er gået for lang tid siden sidste møde i 2015:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er helt klart for mig, at kadencen skal sættes op. Der går simpelthen for lang tid imellem. Men jeg håber og tror også på, at man kan se, at EU og de enkelte europæiske lande er blevet bedre til at række ud, siger Mette Frederiksen.

Forud for mødet har EU-lederne haft håb om at få en klar melding i den afsluttende tekst fra topmødet om krigen i Ukraine. Men de 33 lande i Latinamerika og Caribien har ikke kunnet enes om en fælles holdning.

I stedet har lande som Cuba og Venezuela modsat sig en fordømmelse af Rusland i lyset af de stærke bånd.

Derimod ser det ud til, at EU vil lykkes med at indgå råstofaftaler under mødet. Det er en del af strategien, der skal gøre EU mere uafhængig af Kina, der blandt andet sidder tungt på produktionen af lithium, som bruges i batterier til el-biler.

- Det her handler ikke kun om, at vi har brug for Latinamerika og Caribien. De har også brug for Europa.

- Et af de områder, hvor vi kan intensivere samarbejdet, er på det grønne område. Det vil gavne klimaet og arbejdspladser begge steder. Men vi har behov for at få tættere bånd, siger Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samme melding kommer forud for mødet fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Vi har brug for, at vores nære venner står ved vores side i disse usikre tider, sagde von der Leyen, da hun bød Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, velkommen til mødet.

Von der Leyen lovede, at Europa vil investere 45 milliarder euro i den latinamerikanske økonomi under det såkaldte "Global Gateway"-program. Det er EU's modsvar til Kinas "Belt and Road"-program for udviklingsøkonomier.

Til gengæld er der dog ingen tegn på, at det vil lykkes at få implementeret handelsaftalen mellem EU og Mercosur-landene. Det vil sige Argentina, Brasilien, Uruguay og Paraguay.

Aftalen er gået i stå på grund af europæiske bekymringer om skovrydning og konkurrence på landbrugsområdet, som særligt Frankrig og Belgien er bekymrede for.

/ritzau/AFP