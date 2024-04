EU-ledere varsler sanktioner mod Iran

EU bør vedtage sanktioner mod Iran, efter drone- og missilangrebet på Israel.

Sådan lyder det fra af EU-landenes stats- og regeringschefer på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles onsdag.

Her er konflikten i Mellemøsten på dagsordenen i lyset af Irans angreb i weekenden. Her sendte Iran omkring 300 droner og missiler mod Israel i det første direkte angreb fra Iran på israelsk jord.

- Det er klart, at vi har taget flere skridt i forhold til sanktioner, og vi vil diskutere, hvad der videre kan gøres, siger Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Belgiens premierminister, Alexander De Croo, taler for at udvide sanktioner mod Iran.

Sanktionerne bør ramme Irans missil- og droneproducenter, mener Emmanuel Macron.

- Det er vores pligt at udvide disse sanktioner, siger Macron på vej ind til det ekstraordinære EU-topmøde.

EU's udenrigsministre blev på et møde tirsdag enige om, at EU skal arbejde med at skærpe de sanktioner, som allerede er indført mod Iran på grund af leverancer af droner til Rusland til brug i krigen mod Ukraine.

Forventningen er, at udenrigsministrene mandag vil blive enige om sanktionerne på et separat møde.

Men allerede på onsdagens del af EU-topmødet kan signalet til sanktioner blive understreget af EU-landenes stats- og regeringsledere. Det ventes ske i konklusionerne fra topmødet

/ritzau/