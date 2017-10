EU-ledere vil holde kommissionen væk fra følsom russisk gas

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker kan ikke få mandat til at forhandle med Rusland om Nord Stream 2.

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at EU-Kommissionen kan gå ind i spørgsmålet om den kontroversielle russiske gasledning Nord Stream 2, sådan som Danmark havde håbet.

Det meddeler EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, torsdag aften på et pressemøde under EU-topmødet i Bruxelles.

- Der er ikke enighed blandt medlemslandene om at give kommissionen mandat til at tage sagen op med Rusland, siger Juncker.

Han gør det dog samtidig klart, at han synes, det kunne være nyttigt, hvis det kunne lade sig gøre.

Gasledningen skal gå gennem Østersøen og står til at give store indtægter til Tyskland. Men især Danmark og Polen er beklemt ved at give Rusland for stor indflydelse på energiforsyningen i Europa.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har flere gange presset på for at få kommissionen til at tage sagen op med Rusland.

