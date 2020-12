EU: Medlemslande går efter at begynde vaccination samme dag

Det skal udvise sammenhold i EU at begynde coronavaccination samme dag, mener EU-Kommissionens formand.

EU's 27 medlemslande sigter efter at begynde at vaccinere mod coronavirus på samme dag.

Det skal udvise sammenhold, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag i en tale til EU-Parlamentet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun siger ikke, hvilken dag man sigter efter at begynde vaccinationen.

Von der Leyens udtalelse til EU-Parlamentet kommer, mens presset på EU stiger for at følge trop med USA og Storbritannien.

De er blandt de lande, som allerede er begyndt at vaccinere mod coronavirus med vaccinen fra Pfizer og BioNTech.

Tirsdag blev det meldt ud, at der den 21. december bliver holdt et ekstraordinært møde i en ekspertkomité under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

På dagsordenen er coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech, og om vaccinen bør anbefales til brug af EU's medlemslande.

Det er EMA, som står for at anbefale vacciner i EU. Den 23. december bliver det endeligt besluttet i EU-Kommissionen, om vaccinen skal godkendes til brug i EU-lande.

Hvis coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech bliver godkendt i EU 23. december, så vil vi i Danmark begynde at vaccinere mod coronavirus på denne side af nytår.

Det sagde Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen, tirsdag. Han nævnte i denne forbindelse ikke noget om, hvorvidt Danmark vil begynde at vaccinere samme dag som de øvrige medlemslande i EU.

