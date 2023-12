EU-milliarder til Orbán får ministre til at klappe i

EU-kommissærerne forventes tirsdag at bevilge Ungarn ti milliarder euro i EU-midler.

Det skriver mediet Politico efter samtaler med ledende embedsmænd i EU-Kommissionen.

Beløbet svarer til omkring 74 milliarder kroner.

Dermed står Ungarns premierminister, Viktor Orbán, ifølge Politico til at få en glædelig nyhed blot to dage før et afgørende EU-topmøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her truer Orbán med at nedlægge veto mod støtte til Ukraine. Orbán er på vej til at bremse EU's planer om at give 50 milliarder euro i økonomisk støtte til Ukraine, tildele yderligere 20 milliarder euro til det krigsramte lands militær og indlede optagelsesforhandlinger.

Uden Orbáns støtte kan beslutningerne ikke træffes. Det skyldes, at beslutningerne skal træffes enstemmigt. Dermed er Orbán udstyret med retten til at nedlægge veto.

Der har været spekuleret i, at Ungarns iltre premierminister ville kræve penge for at ombestemme sig. Til gengæld vil EU-landenes stats- og regeringschefer slippe igennem EU-topmødet med fortsat enighed om støtten til Ukraine.

Selv om timingen er påfaldende, forsikrer embedsmænd fra EU-Kommissionen ifølge Politico om, at man følger reglerne.

EU skal frigive pengene nu, fordi Ungarn har gennemført de nødvendige reformer og nu respekterer retsstatsprincippet, lyder det.

Embedsmændene henviser til, at der er tale om indefrosne midler. De har været holdt tilbage på grund af bekymringer om korruption og retsstatsprincipper.

På et ministermøde tirsdag i Bruxelles, hvor EU-topmødets beslutninger skal forberedes, har EU-landenes europa- og udenrigsministre ikke stor lyst til at diskutere det mulige milliardbeløb til Ungarn.

På spørgsmålet om, hvad det siger om retsstatsprincipperne i EU, at Ungarn måske får udbetalt ti milliarder euro på et tidspunkt, hvor der er brug for Ungarns stemme på topmødet, siger Sveriges europaminister, Jessika Roswall:

- Det er EU-Kommissionen, der træffer beslutningen. Jeg forudsætter, at EU-Kommissionen følger de regler, der er omkring det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spørgsmål: Det kommer kun to dage før et EU-topmøde, hvor man vil have Ungarn til at sige ja til optagelsesforhandlinger med Ukraine. Hvad siger det om retsstatsprincipperne i EU?

- Retsstatsprincipperne er meget vigtige. Dem arbejder vi hele tiden med. Men denne beslutning er op til EU-Kommissionen. Det gælder også tidsplanen, siger Jessika Roswall.

Heller ikke Letlands udenrigsminister, Krišjānis Kariņš, har lyst til at gå ind i en debat om timingen for den mulige udbetaling til Ungarn.

Spørgsmål: Hvor troværdigt er det, at Ungarn ifølge embedsmænd i EU-Kommissionen vil få de ti milliarder euro, selv om retsstaten i Ungarn er i meget dårlig forfatning?

- Jeg ønsker ikke at gå ind i det lige nu. Det, der er vigtigt for vores troværdighed er, at hvis EU siger, at man vil udvide, og vi ønsker at indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, så skal vi gøre det.

Spørgsmål: Tror du, ti milliarder euro vil være nok til at overbevise Orbán, eller skal der 20 milliarder til?

- Lige nu er der ikke nogen forhandling om det på bordet, siger Krišjānis Kariņš.

/ritzau/