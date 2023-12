EU-Ministerrådet forlænger nødforordninger mod høje energipriser

EU-Ministerrådet har besluttet at forlænge tre nødforordninger, som blandt andet skal beskytte EU-borgere mod unødvendigt høje energipriser.

Det oplyser rådet tirsdag i en pressemeddelelse.

- Forlængelsen af de tre nødforordninger er nødvendig for at adressere en stadig skrøbelig situation i EU efter Ruslands invasion af Ukraine.

- Det skal sørge for stabilisering af energimarkederne og beskytte borgerne mod for høje energipriser, siger Teresa Ribera, som er Spaniens minister for grøn omstilling.

Ud over at holde priserne i skak, så har en af forordningerne til formål at styrke solidaritet mellem stater. Det sker ved en forbedret koordinering af gaskøb og bytte af gas på tværs af grænser.

Den er forlænget med et år indtil den 31. december 2024.

Derudover skal en anden forordning accelerere udbygningen af vedvarende energi for ikke at være afhængige af russiske fossilbrændstoffer og for at nå EU's klimamål.

Her er forlængelsen på 18 måneder til den 30. juni 2025.

Politisk direktør hos Dansk Industri, Emil Fannikke Kiær, mener, at forlængelsen af nødforordningerne er et konkret eksempel på, hvad EU kan gøre for at accelerere udbygningen af vindenergi.

- Det er at lægge hånden på kogepladen, når medlemsstaterne bruger nødretsforordningen til at løse nuværende og fremtidige energikriser.

- Og vi håber, at flere vil gøre brug af den, så vi virkelig kan rykke på den grønne omstilling, siger han.

Forordningen om beskyttelse af EU-borgere mod for høje energipriser forlænges også med et år til 31. januar 2025.

Det er særligt med henblik på at begrænse gaspriserne og sikre, at der ikke sker store prisstigninger og udsving, som man så i 2022.

I august 2022 nåede gaspriserne i EU et hidtil uset højdepunkt med en stigning på 1000 procent sammenlignet med priserne i de foregående årtier.

