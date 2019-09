EU-ministre borer i Ungarns demokratiproblem for første gang

Tilbageholdelse af midler for EU-lande, som ikke overholder retsstatsprincipperne, skal diskuteres på EU-møde.

Ungarn indtager mandag den varme stol i Bruxelles, når udenrigs- og europaministrene fra de øvrige EU-lande for første gang i en høring spørger ind til retsstatsprincipperne i landet.

Dermed får processen mod Ungarn nu en mere formel karakter, som det tidligere er sket med Polen, der står i centrum for en lignende sag.

- Noget af det, som vi fra dansk side lægger vægt på, er hele spørgsmålet om domstolenes uafhængighed, mediefriheden og mediepluralismen i Ungarn, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) før mødet.

Ministrene skal også drøfte et forslag om at tilbageholde EU-midler, når retsstatsprincipperne ikke overholdes.

- Det er et meget fornuftigt forslag, som i øvrigt glæder hele Europa, alle EU-landene, siger Kofod.

Det er et år siden, at Europa-Parlamentet besluttede, at der skal åbnes en såkaldt artikel 7-proces mod Ungarn.

I artikel 7 står, at man i yderste konsekvens kan tage stemmeretten fra et medlemsland. I realiteten synes det udfald - i øjeblikket - at være udelukket, da det kræver enstemmighed.

Der er indledt en lignende proces mod Polen. Den har EU-Kommissionen igangsat. Der har allerede været flere høringer af Polen.

- Vi har et EU af retsstater. Vi har siden københavnskriterierne (om medlemskab af EU, red.) slået fast, at det er vigtigt, at man respekterer principper om retsstater, om demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførsel. Det er rigtig vigtigt, siger Jeppe Kofod.

Finland har besluttet, at spørgsmålet om retsstatsprincipper er en topprioritet i anden halvdel af 2019, mens Finland har formandskabet i EU.

Det løfte er finnerne ikke løbet fra, bekræfter Finlands EU-minister, Tytti Tuppurainen, mandag morgen.

- Parlamentet indbragte dette forslag for et år siden. Så det er på høje tid, at vi giver ungarerne mulighed for at præsentere deres syn på situationen.

- Jeg forventer, at det bliver en meget, meget lang dag og jeg forventer, at ministrene arbejder hårdt. Vi skal have en åben og ærlig diskussion, siger Tuppurainen.

Der er afsat en time til den ungarske ministers svar på anklagerne. Under høringen kan de øvrige EU-landes ministre stille et par spørgsmål til Ungarn.

/ritzau/