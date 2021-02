EU-ministre vil straffe russere for fængsling af Navalnyj

På et møde mandag er EU's udenrigsministre blevet enige om at indføre sanktioner mod Rusland.

EU's udenrigsministre er mandag nået frem til en "politisk aftale" om at indføre sanktioner mod Rusland efter fængslingen af systemkritikeren Aleksej Navalnyj.

Det siger diplomatiske kilder til nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Den endelige liste, over hvilke personer der bliver ramt af sanktioner, skal nu færdiggøres af EU's udenrigschef, Josep Borell.

Det oplyser en højtstående diplomat til AFP.

- Det er tydeligt, at Rusland er på konfrontationskurs med EU, sagde Borrell forud for et møde med de 27 udenrigsministre fra EU-landene.

Udenrigsministrenes støtte til sanktioner åbner vejen for blandt andet indefrysninger af russiske lederes konti i udlandet og indførelse af nye rejseforbud for personer i Moskva, som har forbindelse til fængslingen af Navalnyj.

Detaljer er endnu ikke på plads, men vil blive klar i løbet af de kommende uger.

Det menes, at EU vil anvende nye sanktioner i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne. Disse blev udfærdiget i december.

Navalnyj, der er præsident Vladimir Putins største rival, blev anholdt i januar, da han vendte hjem fra Tyskland. Her var han blevet behandlet efter at være blevet forgiftet med nervegiften Novitjok.

Navalnyj hævder, at Ruslands efterretningstjeneste stod bag.

Han blev ved hjemkomsten anholdt for ifølge myndighederne at have brudt regler i forbindelse en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

Senere - i begyndelsen af februar - blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Han får dog afkortet opholdet i straffelejr med halvanden måned.

Navalnyjs advokat Olga Mikhailova opfordrede dommeren til omgående at løslade hendes klient. Det er en opfordring, der også er kommet fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Oppositionslederen fastholder, at denne og andre sager mod ham er rent politisk motiverede.

/ritzau/dpa