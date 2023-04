EU-mission i Moldova skal støtte kamp mod russisk hybridkrig

Moldova har brug for støtte, hvis det skal kunne stå imod den hybridkrig, som Rusland fører for at destabilisere landet.

Det mener EU-landenes udenrigsministre, som mandag under et møde i Luxembourg har godkendt en civil mission i Moldova.

Det oplyser EU-Rådet i en pressemeddelelse.

Truslen mod det lille, østeuropæiske land, der deler grænse med Ukraine, er stigende, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Moldova er et af de lande, der påvirkes mest af konsekvenserne af Ruslands ulovlige invasion af Ukraine. Vi er vidne til øgede og fortsatte russiske forsøg på at destabilisere Moldova med hybridhandlinger.

- I dag øger vi EU's støtte til Moldova for at beskytte landets sikkerhed, territoriale integritet og suverænitet, siger han i en pressemeddelelse.

Konkret går missionen ud på at give rådgivning til, hvordan Moldova kan øge sin kapacitet til at stå stand mod hybridangreb.

Hybridkrig dækker over en bred vifte af handlinger, som ikke er militære. Det kan for eksempel være hackerangreb og spredning af vildledende nyheder på nettet.

/ritzau/