Reform af elmarkedet skal beskytte europæerne mod prisudsving

Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd er torsdag blevet enige om en reform af elmarkedet, som blandt andet skal beskytte forbrugerne mod udsving i elpriserne.

Det oplyser Det Europæiske Råd tidligt torsdag morgen i en pressemeddelelse.

Desuden er formålet med aftalen at gøre elpriserne mindre afhængige af ustabile priser på fossile brændsler, at accelerere udviklingen af vedvarende energi, og at forbedre forbrugernes rettigheder.

- Aftalen er fantastisk nyt, da det vil hjælpe os endnu mere med at mindske EU's afhængighed af russisk gas og styrke fossilfri energi for at sænke udledningen af drivhusgasser, lyder det fra Teresa Ribera, som er Spaniens minister for grøn omstilling.

Aftalen skal først endeligt vedtages af begge institutioner for at blive ført ud i livet.

Ole Rydahl Svensson, afdelingschef for Public Affairs i Danmark og EU for Green Power Denmark, kalder aftalen for "en sejr for den frie og grønne strøm".

- Jeg er glad for, at de europæiske politikere har lyttet til os i den grønne energibranche og bevaret grundmodellen for det europæiske elmarked, som er en succeshistorie, der gavner den grønne omstilling og forbrugerne, siger han i en udtalelse.

Det var formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, som sidste år søsatte reformen på baggrund af de rekordhøje energipriser, der kom i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

- Der er blevet luget ud i mange skadelige forslag som for eksempel prislofter på grøn energi, der vil skræmme de grønne investorer væk i en tid, hvor vi har brug for omfattende udbygning af vedvarende energi, siger Ole Rydahl Svensson.

/ritzau/