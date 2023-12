EU når frem til regler for kunstig intelligens

EU's medlemslande og EU's lovgivere er sent fredag aften nået frem til en aftale om regler for kunstig intelligens

Det skriver Thierry Breton, EU's kommissær med ansvar for det indre marked, på X.

Aftalen har navnet AI Act.

- Historisk! EU bliver det allerførste kontinent til at lave klare regler for brugen af kunstig intelligens, skriver Breton på X.

- AI Act er meget mere end en regelbog - det er en affyringsrampe for startups i EU og forskere for at føre i det globale kapløb om kunstig intelligens.

Brando Benifei, der er en af ud EU-Parlamentets to hovedforhandlere på emnet, skriver også på X, at der er en indgået en aftale.

Aftalen kommer efter næsten 15 timers forhandlinger fredag oven på en næsten 24 timer lang forhandlingen dagen forinden.

Lovgivningen har været undervejs siden 2021.

Detaljerne i aftalen står endnu ikke klart, men EU-Ministerrådet har skrevet på X, at der vil være et pressemøde omkring midnat natten til lørdag.

/ritzau/Reuters