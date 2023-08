EU ønsker 150 milliarder til våbenstøtte til Ukraine

Ukraine skal have stabilitet omkring den økonomiske støtte fra EU.

Det er et af de centrale mål med et forslag om at afsætte i alt 20 milliarder euro, svarende til knap 150 milliarder kroner, til økonomisk støtte til Ukraine.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, forud for et møde for EU-landenes forsvarsministre onsdag i Toledo i Spanien.

- Den økonomiske støtte til Ukraine skal fortsætte nu og efter krigen. Den skal fortsætte for at sikre genopbygningen og sikkerhedsforpligtelserne over for Ukraine, siger Josep Borrell.

EU-Kommissionen fremsatte forslaget før sommerferien. Det skete som del af et samlet forslag om, at EU-landene bør øge EU-budgettet med samlet set 640 milliarder kroner for også at tackle andre udfordringer i resten af budgetperioden, der udløber i 2027.

Forslaget kommer dog på et svært tidspunkt, hvor mange EU-lande i lyset af høj inflation har deres egne problemer med at få de nationale budgetter til at hænge sammen.

Lige nu gives EU's militære støtte til Ukraine primært gennem Den Europæiske Fredsfacilitet. Det sker typisk i mindre portioner af 500 millioner euro. Det svarer til omkring 3,7 milliarder kroner.

Den fremgangsmåde har dog løbende ført til svære diskussioner om at få EU-landene til at putte flere penge i Den Europæiske Fredsfacilitet. Og diskussioner om, hvordan pengene konkret skal udmøntes.

EU's udenrigschef ønsker med forslaget at sikre en langsigtet finansiering, så Ukraine får øget økonomisk tryghed, mens krigen mod Rusland fortsætter.

EU-kommissær for det indre marked Thierry Breton lægger vægt på, at der skal afsættes penge til ammunition til Ukraine.

EU-landene har aftalt at levere én million 155 millimeter artillerigranater i løbet af et år. Det kræver ifølge Thierry Breton, at forsvarsindustrien udbygges i EU.

- Vores mål er at styrke den europæiske forsvarsindustri, så vi kan producere mere end én million runder af denne type artilleri årligt, siger Thierry Breton.

Så langt er EU-landene dog ikke noget endnu. Men man vil komme i mål, mener Breton:

- Jeg er overbevist om, at vi vil levere ammunitionen til Ukraine og styrke vores forsvarsindustri i Europa markant.

Det sidste skal ifølge EU-kommissæren sikre, at EU kan støtte Ukraine "så længe, det er nødvendigt".

Det kan vise sig at blive længere, end mange vestlige regeringer havde håbet på, fordi Ukraine hidtil ikke har haft den ønskede fremgang i offensiven mod de russiske styrker.

Trods udfordringerne på slagmarken har Ukraine dog endnu ikke bedt om mere ammunition fra EU-landene, siger Breton.

- Vi er løbende i dialog med de ukrainske myndigheder, siger EU-kommissæren.

