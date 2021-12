EU ønsker mange bedre bygninger for klimaets skyld

Der er brug for at få renoveret og moderniseret bygninger på tværs af EU, mener EU-Kommissionen.

Der er brug for en kæmpe overhaling af bygninger i EU for at bekæmpe klimaforandringer.

Det mener EU-Kommissionen. Den er onsdag kommet med et forslag, der sigter efter at få renoveret og moderniseret bygninger i EU, som ikke er energieffektive.

For eksempel er der mange lande i EU, hvor bygningerne generelt er dårligt isolerede. Med forslaget vil EU-Kommissionen få gang i renoveringerne, så der skal bruges mindre energi på at holde på varmen i bygningerne.

Der skal også i højere grad bruges grøn energi i bygningerne. Det kan for eksempel være med solceller eller ved at inkorporere muligheden for at bruge grøn energi til opvarmning af bygningerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konkret foreslår EU-Kommissionen, at alle nye bygninger fra 2030 skal gå i nul, når det drejer sig om CO2-udledninger.

De eksisterende bygninger, som har de dårligste energimærkninger, skal opgraderes med mindst eet niveau inden 2030. Og så skal de endnu et niveau op inden 2033.

Ifølge EU-Kommissionen er 75 procent af bygningerne i EU ikke energieffektive. 36 procent af energirelaterede CO2-udledninger er fra bygninger.

EU-Kommissionen forventer, at 85-95 procent af de bygninger, vi har i EU i dag, stadig står i 2050. Derfor er det særligt renoverings- og moderniseringsdelen, der er i fokus.

Og da EU har et erklæret mål om, at CO2-udledningerne skal gå i nul i 2050, er gamle og dårligt isolerede bygninger blevet et fokuspunkt.

Energikommissær Kadri Simson mener, at "det haster" med at få gjort noget. Hun peger desuden på, at renoveringer vil føre til lavere energipriser - et emne, som har stor opmærksomhed i EU-regi i øjeblikket.

- At forbedre vores hjem vil også være et effektivt modsvar på høje energipriser.

- De dårligste bygninger i EU forbruger mange gange mere energi end nye eller ordentligt renoverede bygninger, siger hun.

/ritzau/