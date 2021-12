EU og briter sætter strid om Nordirland på pause i julen

EU og Storbritannien har fredag aftalt at sætte forhandlinger om den nordirske protokol på pause indtil næste år.

Det meddeler de to parter fredag.

Protokollen er en del af brexitaftalen og besværliggør fragten af varer mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

Den har været til diskussion mellem de to parter året igennem. Landene har endnu ikke fundet en varig løsning. Men i stedet for at insistere på at løse problemet i år er forhandlingerne på pause resten af året.

Dermed slipper forhandlere for at misse julemiddagen for at få en aftale på plads. Sidste år var der brexitforhandlinger helt frem til juledag.

Det er vigtigt at finde frem til en aftale tidligt i det nye år, siger brexitminister David Frost fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forhandlingerne fortsætter i januar, oplyser EU-kommissær Maros Sefcovic på et pressemøde. Han sigter efter at færdiggøre forhandlingerne i løbet af årets første tre måneder.

Fredag går EU-Kommissionen briterne mere i møde, end den allerede har gjort, oplyser han.

EU vil lempe krav for medicin, der fragtes fra Storbritannien til Nordirland. Det er et nøglekrav for briterne.

Det kræver imidlertid, at EU ændrer sine regler. Derfor skal forslaget først godkendes af EU-Parlamentet og medlemslandene. Det kan tage seks til ni måneder.

Derfor er der også lagt op til, at overgangsperioden, som står til at udløbe i januar, bliver forlænget.

Ifølge David Frost er spørgsmålet om medicin et af de områder, hvor der hidtil ikke har været nok fremgang.

Nordirland er ifølge aftalen fortsat underlagt EU's regler for det indre marked, selv om det formelt har forladt EU sammen med resten af Storbritannien.

Målet med protokollen er at sikre, at der ikke kommer en ny hård grænse mellem Nordirland, der forlod EU-samarbejdet sammen med England, Wales og Skotland, og så nabolandet Irland, som fortsat er en del af EU.

Protokollen indebærer, at Nordirland fortsat følger EU-regler for det indre marked. Dermed undgår man en hård grænse mellem Nordirland, som er en del af Storbritannien, og EU-medlemmet Irland.

Det betyder imidlertid, at der er brug for kontroller af varer mellem Storbritannien og Nordirland, eftersom Storbritannien ikke vil være bundet af EU-standarder for eksempelvis fødevarer.

Varer, som kommer fra England, Skotland eller Wales til Nordirland, skal derfor deklareres og gennemgå tjek, før de kommer ind i Nordirland og dermed EU's indre marked.

Både praktisk og politisk er det en torn i øjet på regeringen i London, som er træt af bøvlet.

Så selv om det i protokollen i sin tid blev aftalt som del af brexitaftalen, ønsker den britiske regering flere forhandlinger om, hvordan spørgsmålet om Nordirland skal håndteres.

Og de fortsætter altså i det nye år.

/ritzau/