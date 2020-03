EU og briterne har indledt forhandlinger om fremtiden

Første forhandlingsrunde mellem EU's Michel Barnier og briternes David Frost er sat i gang.

Storbritannien og EU indledte mandag forhandlinger om deres fremtidige relationer.

Chefforhandleren for EU, franskmanden Michel Barnier, mødtes mandag eftermiddag i Bruxelles med sin britiske modpart, David Frost.

Deres første forhandlingsrunde ventes at vare til torsdag, hvorefter nye runder ventes indledt hver tredje eller hver fjerde uge.

Briterne og EU står langt fra hinanden på mange vigtige områder i forhandlingerne, som skal være afsluttet inden årets afslutning.

Storbritannien truer med at forlade forhandlingsbordet, hvis der ikke er sket markante fremskridt i juni.

Uden en aftale vil stridigheder om handel være underlagt Verdenshandelsorganisationen WTO og der vil være stor risiko for handelskonflikter.

Omkring 100 britiske embedsmænd er med David Frost i Bruxelles for at tage del i den første forhandlingsrunde, som blandt andet omfatter handel, energi, og transport. Dertil kommer særligt vanskelige forhandlinger om EU's adgang til fiskeri i britisk farvand og vice versa.

Forhandlingerne kommer til at folde sig ud i et konferencecenter i Bruxelles, hvor omkring ti forskellige arbejdsgrupper vil mødes parallelt.

Man skal dele kvoter, siger Barnier, som fastholder, at konkurrencen skal være "åben og fair".

Michel Barnier har også sagt, at det er op til Storbritannien at beslutte, hvilken type forhold briterne ønsker med EU.

Han har understreget, at EU er parat til at tilbyde en meget ambitiøs handelsaftale uden tariffer og kvoter på varer. Betingelsen er, at Storbritannien skal acceptere EU-standarder.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har understreget, at han ikke vil forlænge forhandlingsperioden.

/ritzau/AFP