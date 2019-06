EU og fire lande i Sydamerika er enige om frihandelsaftale

EU og fire lande i den sydamerikanske blok Mercosur nåede fredag til enighed om udkast til frihandelsaftale.

Det siger kilder tæt på forhandlingerne til Reuters.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, skriver på Twitter, at EU-Mercosur-aftalen er historisk - en af de vigtigste aftaler nogensinde for hans land.

- Vi har en aftale, siger en kilde til Reuters.

Aftalen er indgået efter næsten 20 års forhandlinger.

Mercosur blev grundlagt i 1991 og består af Argentina, Uruguay, Paraguay og Brasilien. Aftalen mellem de fire lande skal fremme frihandel og den frie bevægelighed.

EU indledte forhandlinger med Mercosur-landene i 2000, og de intensiverede forhandlingerne, efter at præsident Donald Trumps valgsejr i 2016, hvor EU begyndte at lægge mere vægt på at få flere globale handelspartnere.

Denne intensivering har også ført til en frihandelsaftale med Canada samt aftaler med Mexico og Japan.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, sagde tidligere i denne måned, at en frihandelsaftale med Mercosur var hendes vigtigste prioritet.

/ritzau/Reuters