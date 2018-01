EU og Iran opfordrer USA til at holde fast i atomaftale

Atomaftalen med Iran er med til at gøre verden mere sikker, siger EU efter møde med iransk udenrigsminister.

Atomaftalen med Iran virker. Den leverer på sit vigtigste mål, nemlig at holde styr på det iranske atomprogram.

Det siger EU's udenrigschef, Federica Mogherini, torsdag efter et møde i Bruxelles med den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif.

Mødet holdes umiddelbart inden, at USA's præsident, Donald Trump, fredag ventes at tage stilling til, om USA vil bevare aftalen, som han har kritiseret voldsomt.

- Aftalen virker. Den leverer på sit vigtigste mål, hvilket er at holde styr på det iranske atomprogram og holde det under tæt overvågning, siger Mogherini.

- Vi forventer, at alle parter vil fortsætte med fuldt ud at implementere aftalen, siger hun.

Også udenrigsministre fra Tyskland, Frankrig og Storbritannien har deltaget i mødet med den iranske udenrigsminister i Bruxelles.

Mogherini siger, at atomaftalen med Iran er med til at gøre verden mere sikker ved at forhindre yderligere spredning af atomvåben.

- Det er afgørende for regionens sikkerhed. Men også for Europas sikkerhed. Det er i vores afgørende strategiske interesse som europæere, siger hun.

Atomaftalen med Iran blev indgået i 2015. Iran lovede at afvikle centrale dele af sit atomprogram, så det kun bliver brugt til fredelige formål.

Til gengæld lovede omverdenen at udfase de økonomiske sanktioner. De var ved at lægge Irans økonomi i ruiner.

Det Internationale Atomenergiagentur har ni gange fastslået, at Iran overholder betingelserne i aftalen.

Men Donald Trump mener ikke, at Iran lever op til ånden i aftalen. Og han truer med at genindføre sanktioner.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, skriver efter mødet på Twitter, at EU fuldt ud er klar over, at Irans overholdelse af atomaftalen afhænger af, om USA vil leve op til aftalen.

