EU og Japan vil styrke økonomisk sikkerhed uden om Kina

EU og Japan skal styrke samarbejde, når det gælder økonomisk sikkerhed. Det var en af de centrale beslutninger på EU-Japan-topmødet torsdag i Bruxelles.

Dermed understreger EU og Japan, at sikkerhed og fred i stigende grad er blevet et fælles anliggende.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde i Bruxelles torsdag.

- Sikkerhed i Indo-Stillehavet og europæisk sikkerhed er udelelige. Jeg er glad for, at vi lancerer en strategisk dialog for at koordinere de hidtil usete udfordringer for fred og sikkerhed, siger Ursula von der Leyen.

I skyggen fra Kinas stadig mere selvsikre adfærd arbejder Japan på at styrke båndene til Vesten.

I denne uge deltog Japans premierminister, Fumio Kishidai, på Nato-topmødet i Vilnius. Og torsdag var det så tid til at mødes med EU i Bruxelles for at udvide samarbejdet.

Det sker på et tidspunkt, hvor EU selv har stigende fokus på at mindske sin afhængighed af Kina. Blandt andet ved at forsøge at vriste råstofproduktion væk fra Kina. Og ved at arbejde med forslag om ikke at lade Kina få fingre i følsomme teknologier.

- Vi har diskuteret det vitale emne, som er økonomisk sikkerhed.

- Vi har set forstyrrelser i forsyningskæden forårsaget af pandemien og Ruslands invasion af Ukraine. Vi har set cyberangreb og økonomisk tvang. Alt det har været et wake-up call for os.

- Økonomisk sikkerhed er af vital betydning. Og det er et fælles anliggende. Vi blev enige om at koordinere disse spørgsmål på G7-niveau. Og nu lancerer vi også en bilateral dialog om økonomisk sikkerhed, siger Ursula von der Leyen.

Hun peger på, at Japan er en "frontløber" på området. Til gengæld er der i Bruxelles en stigende erkendelse af, at man har sovet i timen, når det gælder udfordringen fra Kina. Det forøger EU-Kommissionen og EU-landene nu at rette op på:

- EU har netop udviklet vores egen strategi for økonomisk sikkerhed. Så jeg mener, at vi har meget at vinde ved at arbejde sammen om dette emne. Vi deler de samme afhængigheder. Vi ser begge behovet for at mindske risikoen i vores forsyningskæder, siger Ursula von der Leyen.

Hun peger på, at et af målene med strategien er at reducere "den overdrevne afhængighed" af en håndfuld leverandører - mange af dem baseret i Kina.

Problemet er, at de levere produkter og råvarer, der er vitale for EU-landenes økonomier. Derfor forsøger EU at lægge mere af sin handel med de centrale råmaterialer i Japan, som deler samme syn på Kina.

- Jeg er meget glad for, at vi er ved at indgå en samarbejdsaftale om råmaterialer mellem Europa-Kommissionen og Japan. Det samme gælder for halvledere, siger Ursula von der Leyen.

/ritzau/