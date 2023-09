EU og Kina er på vej ud i et opgør om statsstøtte

Forholdet mellem EU og Kina er ved en skillevej. Herfra kan det enten blive "win-win" eller "lose-lose".

Sådan lød det fra ledende næstformand for EU-Kommissionen, Valdis Dombrovskis, da han mandag holdt tale på Tsinghua University i Kina.

Talen er del af et fire dage langt besøg i Kina, hvor handelsrelationer mellem EU og Kina er øverst på dagsordenen. Målet er at styrke dem. Men mandag blev udfordringerne i forholdet dog understreget på et fællespressemøde mellem Dombrovskis og Kinas vicepremierminister, He Lifeng.

Her kritiserer He Lifeng EU for at ville åbne en undersøgelse af mulig statsstøtte til Kinas bilindustri. Det kan være første skridt i retning af at indføre told eller anden afgift på kinesiske biler.

- Kina udtrykker sin stærke bekymring og utilfredshed med undersøgelsen og opfordrer EU til at vise tilbageholdenhed. EU bør holde sine markeder åbne til gavn for forbrugerne, for den grønne omstilling og det internationale klimasamarbejde, siger He Lifeng.

Dermed kommer han med en advarsel om, at Kina vil følge sagen nøje. Spørgsmålet er, om det kan føre til et modsvar fra Kina, når EU-Kommissionen konkluderer på undersøgelsen.

Dombrovskis besøg kommer kort efter, at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, varslede undersøgelsen af mulig statsstøtte til den kinesiske bilindustri.

Det skete med en usædvanlig klar indikation af, hvad konklusionen på undersøgelse formentlig vil blive:

- De globale markeder oversvømmes af billigere kinesiske biler, sagde Ursula von der Leyen i sin åbningstale i EU-Parlamentet den 13. september og tilføjede:

- Prisen på kinesiske elbiler bliver holdt kunstigt lave via subsidier.

Dermed fastslår hun reelt, at Kina giver statsstøtte til sin bilindustri, så priserne kan holdes lavere end det, bilerne kan produceres til i EU.

Det rammer den europæiske bilindustri i EU-lande som Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien. Potentielt er der tusinder af job i bilindustrien og milliarder af skattekroner på spil for EU-landene. Derfor er der stigende pres på EU-Kommissionen for at finde løsninger.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) mener, at det er "naturligt", at EU undersøger om konkurrencen foregår på lige vilkår.

- Jeg synes, det er rigtigt, at man gør det. For vi har en klar interesse i, at der er fair konkurrence på teknologier som elbiler, der springer så meget frem nu, siger Morten Bødskov.

Han mener, at et er alt for tidligt at tale om risikoen for en egentlig handelskonflikt med Kina. Blandt andet fordi undersøgelsen ikke er gennemført. Derfor er der heller ikke draget nogen konsekvenser af den endnu:

- Der er ikke nogen, der har startet en konflikt med Kina. Men det er klart, at kinesiske bilmærker er kraftigt til stede i Europa. De er blandt de mest solgte. Kun overgået af Tesla, vil jeg tro.

- Denne analyse skal være med til at sikre, at konkurrencen foregår på lige vilkår, siger Morten Bødskov.

