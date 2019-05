EU og Kina lander store aftaler om fælles flytrafik

To nye aftaler, der mandag er blevet underskrevet, skal styrke luftfartssamarbejdet mellem EU og Kina.

EU og Kina har mandag sat deres underskrifter på to fælles aftaler om civil luftfart. Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse mandag.

Kommissionen kalder aftalerne for "milepæle".

Aftalerne betyder blandt andet, at det vil være lettere at lave evalueringer og sikkerhedsgodkendelser på tværs af myndigheder i EU og Kina.

De er indgået som en del af Jean-Claude Juncker-kommissionens initiativ om en stor strategi for europæisk luftfart.

Derfor glæder aftalerne også kommissionsformand Juncker.

- I en stadig mere ustabil verden er Europas samarbejde med Kina vigtigere end nogensinde. EU tror fuldt og fast på, at samarbejdende lande gør verden til et stærkere, sikrere og mere velstående sted for alle.

- I dag har vi taget det første store skridt i den retning ved at underskrive to store luftfartsaftaler med Kina. Det vil skabe job, løfte væksten og bringe vores kontinenter og folk tættere på hinanden, siger Jean-Claude Juncker.

Den ene af de to aftaler betyder, at alle EU-luftfartsselskaber kan flyve til Kina fra et hvilket som helst EU-land. Det fremgår af pressemeddelelsen.

Hidtil har kun luftfartsselskaber, der er ejet og kontrolleret af et bestemt EU-land, kunnet flyve mellem det pågældende EU-land og Kina.

- Kina er en af EU's vigtigste strategiske samarbejdspartnere, og vi vægter vores fantastiske forhold og transportinteresser rigtig højt.

- Vi har fælles interesse i bedre forbindelser mellem Europa og Asien og i at gøre det lettere at flytte varer, ydelser og personer mellem Europa og Kina, siger EU-Kommissionens transportkommissær, Violeta Bulc.

EU-Kommissionen og Kina skal nu have godkendt aftalerne internt, før de endeligt kan træde i kraft.

/ritzau/