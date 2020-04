EU og Mexico sætter sidste punktum i handelsaftale

Aftalen vurderes blandt andet at være interessant for den danske fjærkræsektor.

EU og Mexico har tirsdag lagt sidste hånd på en aftale om frihandel, meddeler EU-Kommissionen.

Der er tale om en opgraderet aftale, der vurderes også at blive god for danske producenter af fødevarer.

Tirsdag har parterne afsluttet det sidste udestående. Det handlede om, hvor stor en gensidig åbning af markeder for offentlige indkøb skulle være.

- Denne aftale vil, når den træder i kraft, hjælpe EU og Mexico med at styrke vores respektive økonomier og beskæftigelsen, siger handelskommissær Phil Hogan i en skriftlig udtalelse.

Hogan og Mexicos økonomiminister, Graciela Márquez Colín, talte tirsdag i telefon om aftalen.

Næste skridt er underskrifter og en ratificering af aftalen.

En handelsaftale som denne kan ratificeres med kvalificeret flertal blandt EU-landene og med godkendelse fra Europa-Parlamentet. Den kræver ikke godkendelse i parlamenter i EU-landene.

Handlen mellem EU og Mexico er øget til tre gange niveauet i 2001, da den nuværende handelsaftale med Mexico trådte i kraft.

EU eksporterer varer til en samlet værdi af 39 milliarder euro årligt. Det svarer til 290 milliarder danske kroner.

Mexico er handelsmæssigt tæt knyttet til nabolandet USA.

Interesseorganisationen Landbrug Fødevarer vurderer, at aftalen kan blive god for Danmark.

- Det er vigtigt, at der med handelsaftalen nu åbnes op for, at flere danske fødevarer kan finde vej til Mexico, siger direktør Flemming Nør-Pedersen.

Ifølge organisationen arbejder man i forhold til den danske fjerkræsektor "på højtryk for at sikre, at de relevante danske virksomheder bliver endeligt godkendt til eksport til Mexico".

Dansk griseslagterier er allerede godkendt til eksport til landet.

/ritzau/