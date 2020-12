EU og Storbritannien sætter ny deadline for videre snakke

Senest søndag skal Boris Johnson og Ursula von der Leyen have aftalt det videre forløb i brexitforhandlinger.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er blevet enige om, at forløbet med de fremtidige forhandlinger skal være aftalt søndag.

Det fortæller en unavngiven kilde fra Boris Johnsons stab sent onsdag aften.

Johnson og von der Leyen har talt sammen onsdag aften, men der er ifølge kilden endnu "meget langt mellem dem".

De mødes for at forsøge at finde en løsning på de udeståender, der er i en handelsaftale mellem de to parter.

- Premierministeren og von der Leyen aftalte at diskutere videre de kommende dage i deres forhandlingshold, siger den unavngivne kilde.

/ritzau/Reuters