EU og Tunesien indgår samarbejde om migration

EU og Tunesien har indgået et "strategisk partnerskab", som blandt andet handler om at dæmme op for migration.

Det oplyser Hollands premierminister, Mark Rutte, på Twitter søndag aften.

Han har søndag i samarbejde med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Italiens premierminister, Giorgia Meloni, forhandlet aftalen på plads med Tunesiens præsident, Kais Saied.

Aftalen er underskrevet i Tunesiens hovedstad, Tunis.

- Om migration indeholder samarbejdet aftaler om at stække forretningsmodellen for menneskesmuglere, styrke grænsekontrol og forbedre registrering og tilbagesending.

- Det er afgørende tiltag for at stoppe irregulær migration, skriver Mark Rutte.

Aftalen skal desuden bidrage til at forbedre den økonomiske situation i Tunesien.

Mark Rutte kalder det en "milepæl og en lovende begyndelse på en omfattende aftale".

Aftalen er indgået, på et tidspunkt hvor et stigende antal af migranter bruger Tunesien til at sætte kursen videre mod Europa.

/ritzau/