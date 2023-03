EU og Tyskland indgår kontroversiel aftale om bilmotorer

EU og Tyskland meddeler lørdag, at de har indgået en kontroversiel aftale, der tillader, at der produceres biler med brændstofmotorer efter 2035.

Det er på trods af, at der allerede eksisterer en europæisk aftale om, at brændstofmotorer i nye biler skal være udfaset i 2035.

Det skulle være med til at sikre, at EU i 2050 vil være en klimaneutral økonomi.

- Vi har fundet en aftale med Tyskland om den fremtidige brug af e-brændstof, skriver EU-Kommissionens miljøkommissær, Frans Timmermans, på Twitter.

Han fortæller, at parterne nu vil arbejde videre for at få vedtaget nye CO2-standarder for biler.

Den tyske regering støttet af den tyske bilindustri overraskede allerede tidligere på måneden, da man i sidste øjeblik blokerede for den aftale, der er vedtaget af EU's besluttende organer. Det skete i efteråret.

Tyskland står ikke alene. Også Italien, der er et stort bilproducerende land, har ønsket at udskyde udfasningen af benzinmotorer.

Tilhængere siger, at e-brændstof vil være CO2-neutralt.

Men de mange kritikere påpeger, at e-brændstof endnu ikke er udviklet, at det vil blive en knap ressource, og at det vil kræve en stor mængde energi at producere.

- Dette rådne kompromis undergraver beskyttelsen af klimaet inden for transport. Og det skader Europa, lyder det fra Benjamin Stephan fra Greenpeace i Berlin.

Han kalder det "skamløs afpresning over for EU".

Den tyske transportminister, Volker Wissing, fra det liberale parti De Frie Demokrater, kalder aftalen med EU for "teknologi-neutral".

Han har været en ihærdig fortaler for, at der også efter 2035 kan fremstilles biler i Tyskland med forbrændingsmotorer.

Han regner med, at nye regler for e-brændstof kan være på plads i løbet af efteråret.

Men lørdagens aftaler med EU har skabt splid internt i den tyske koalitionsregering. Navnlig partiet De Grønne ser det som et klart brud på den fælles klimapolitik i EU.

/ritzau/dpa