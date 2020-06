EU ønsker rapporter fra Facebook om falske coronahistorier

Månedlige rapporter fra sociale medier skal hjælpe EU i kampen mod falske historier om coronavirus.

Coronapandemien har medført en bølge af falske eller vildledende oplysninger om virusset, og det skal stoppes.

Her spiller sociale medier som Facebook og Twitter en stor rolle i bekæmpelse af falske historier om coronavirus.

Det siger Vera Jourova, som er næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for værdier og transparens, på en pressekonference onsdag.

- Pandemien viser, at virusset ikke kun påvirker vores borgeres sundhed, men også vores demokrati.

- Misinformationen vil fortsætte, og det næste mål kan for eksempel være vaccineudviklingen. Derfor er det på høje tid, at vi gør noget for at få styr på det, siger hun.

Hun anerkender, at flere sociale medier allerede har lavet tiltag for at håndtere misinformation i relation til coronakrisen.

Men EU-Kommissionen mener, at sociale mediers tiltag for at fremme sandt indhold og stoppe misinformation skal dokumenteres bedre.

Derfor ønsker EU-Kommissionen månedlige rapporter fra sociale medier

- Der skal være mere bevis fra platformene om de tiltag, de har taget for at komme det her til livs.

Sociale medier skal - som flere allerede forsøger - henvise til pålidelige kilder som for eksempel WHO eller sundhedsmyndigheder og fjerne links til falske kilder. Her kan månedlige rapporter være med til at vise, hvordan de håndterer det, så der kan sættes ind, siger hun.

