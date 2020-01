EU opfordrer Irans styre til nedtrapning af krise

Flere iranske medier støtter demonstranters harme over langsomme udmeldinger om, at fly blev skudt ned.

EU's diplomatiske chef, Josep Borrell, opfordrer Iran til "nedtrapning" og siger, at der må skabes "plads til diplomati". Han udtrykker samtidig dyb bekymring over, at de iranske myndigheder midlertidigt tilbageholdte den britiske ambassadør i Teheran lørdag.

- Det er helt nødvendigt, at alle lande udviser fuld respekt for Wienerkonventionen, skriver Josep Borrell i et tweet.

De iranske myndigheder tilbageholdte Storbritanniens ambassadør i Iran, Rob Macaire, da politiet lørdag greb ind over for studenter, som protesterede mod nedskydningen af et ukrainsk passagerfly i denne uge.

Storbritannien protesterede stærkt mod tilbageholdelsen af ambassadøren, og det fik øjeblikkelig opbakning fra mange af verdens regeringer.

Macaire afviser, at han deltog i en demonstration. Han siger, at han var i området for at nedlægge en krans for de 176 mennesker, der omkom ved flytragedien.

Men Irans udenrigsministerium har søndag eftermiddag bedt ham om at komme til det iranske udenrigsministerium om episoden.

Flere iranske nyhedsmedier, som er kontrollerede af staten, rapporterer om demonstrationerne i Teheran og i andre byer, og der cirkulerer mange indslag om protesterne på sociale medier.

"Undskyld og træd tilbage", hedder det i en overskrift i det moderate dagblad Etemad søndag.

Dagbladet skriver, at "det er folkets krav", at de ansvarlige for nedskydningen af flyet trækker sig fra deres embeder.

Alle 176 mennesker om bord på flyet blev dræbt. Mange af passagerne havde dobbelt statsborgerskab som canadier af iransk herkomst.

Irans præsident undskylder siger, at nedskydningen af flyet var en "katastrofal fejltagelse".

Et medlem af Revolutionsgardens topledelse har forstærket den udbredte harme i dele af befolkningen, efter at han har gjort det klart, at han fortalte myndighederne om missilet allerede samme dag, som flystyrtet skete.

Det moderate dagblad Jomhuri-ye Eslami (Islamisk Republik) skriver i en leder: "De, som udsatte offentliggørelsen af årsagen til flystyrtet og skadede befolkningens tillid til myndighederne bør afskediges eller bør træde tilbage".

Kritik af de iranske myndigheder er ikke usædvanligt, men den plejer at ligge inden for snævre grænser

Kritikken af styret i medierne kommer efter en periode med blodige uroligheder, og den betegnes som en af de største udfordringer af styret siden Den Islamiske Revolution i 1979.

Uroligheder i Iran fandt sted i en række større byer lørdag ud over Teheran. Det gjaldt blandt andet Shiraz, Isfahan, Hamedan og Orumiyeh.

- Vi følger Jeres protester meget nøje, og vi er inspireret af Jeres mod, skrev præsident Donald Trump på Twitter lørdag.

