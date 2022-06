EU-Parlament støtter forbud mod nye benzin- og dieselbiler

Et forslag om et forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler efter 2035 er godkendt i Europa-Parlamentet.

Trods stor konservativ modstand har Europa-Parlamentet onsdag vedtaget at støtte et forslag fra Europa-Kommissionen om et totalforbud mod nye CO2-udledende biler efter 2035.

Kommissionen fremsatte sidste år et forslag om at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler. Det sker som led i en plan om at reducere udledningen af skadelige drivhusgasser med mere end 50 procent i dette årti og 90 procent inden 2035.

Onsdag gav Europa-Parlamentet sin støtte til forslaget. 339 lovgivere stemte for, 249 stemte imod, og 24 afstod fra at stemme.

Biler står i dag for 12 procent af det samlede CO2-udslip i EU's 27 medlemslande. Transportsektoren som helhed står for omkring en fjerdedel.

EEP, der er den største gruppe af konservative partier i Europa-Parlamentet, opnåede ikke flertal for et kompromisforslag, som ville have tilladt salg af hybridbiler at fortsætte også efter 2035.

Kompromisforslaget blev snævert forkastet.

Også et forsøg fra De Grønne på at fremskynde totalforbuddets frist til 2030 mislykkedes.

Formanden for EU's miljøudvalg, Pascal Canfin, kalder resultatet af onsdagens afstemning, der fandt sted i Strasbourg, for "en vigtig sejr".

- 100 procent nulemmisionsbiler i 2035. Jeg glæder mig meget over resultatet af afstemningen om CO2-standarder i Europa-Parlamentet, skriver han på Twitter.

- Parlamentets holdning er en vigtig sejr og stemmer overens med vores målsætning om klimaneutralitet.

Medlem af Europa-Parlamentet for EPP Agnes Evren er mindre imponeret over beslutningen. Den franske parlamentariker mener, at lovgivningen blandt andet vil "straffe forbrugerne".

Europa-Parlamentet skal nu indlede forhandlinger med medlemslandene og forsøge at få deres opbakning til den nye lovgivning. Først derefter kan den træde i kraft.

/ritzau/AFP